El emotivo posteo de Malcom Braida, nuevo refuerzo de Boca, para despedirse de San Lorenzo

“Fueron muchos años en este club donde encontré personas maravillosas y viví muchas experiencias buenas y algunas no tanto, pero que fueron parte de todo este hermoso viaje”, escribió Braida . El futbolista cordobés, que llegó a San Lorenzo proveniente de Aldosivi, cerró su despedida reconociendo que su partida había sido la decisión más adecuada tanto para él como para el club: “Me llevo muchas amistades conmigo y un cariño muy grande por este club, entendiendo que es la decisión más sensata para San Lorenzo y para mí”, concluyó.

El comunicado de Malcom Braida para San Lorenzo

“Llegó el momento de decir adiós. Fueron muchos años en este club donde encontré personas maravillosas y viví muchas experiencias buenas y algunas no tanto, pero que fueron parte de todo este hermoso viaje. Agradecer a toda la gente por el cariño que me demostraron, el cual me gané a base de mucho esfuerzo y profesionalismo”.