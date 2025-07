El emotivo mensaje de despedida del Real Madrid a un histórico del club: "Es un jugador que.."

"Gracias, de corazón, al presidente, directiva, trabajadores, entrenadores, compañeros y sobre todo, a la afición. Vosotros me empujasteis a dar siempre un poco más. Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida, pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo", añadió.

image Lucas Vázquez se despidió del Real Madrid tras más de 15 temporadas. Foto: @Lucasvazquez91

"He disfrutado cada partido, cada entrenamiento, cada viaje... y si algo me ha enseñado este camino, es que sólo tú decides hasta dónde puedes llegar. Me voy del Real Madrid, pero el Real Madrid nunca se irá de mí. Allá donde vaya, diré con orgullo que tuve el honor de jugar en el mejor equipo del mundo. Gracias por acompañarme en el viaje más bonito de mi vida. Hala Madrid y nada más ", concluyó.

Fuente: EFE