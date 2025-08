El elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras la Qualy del GP de Hungría: "Dio un muy buen paso..."

Y el reconocimiento no tardó en llegar: Flavio Briatore, director de Alpine, valoró públicamente el rendimiento del pibe de Pilar. El italiano no esquivó la crítica al conjunto del equipo tras la clasificación en Hungaroring. “Fue una sesión difícil, con el coche por debajo de nuestras expectativas. Ambos pilotos tuvieron dificultades con limitaciones similares, y no es habitual ver a Pierre (Gasly) quedarse fuera en la Q1”, señaló. El francés, de hecho, fue superado por Colapinto en ambas vueltas rápidas y quedó 17°.