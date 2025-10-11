El durísimo tuit de Caruso Lombardi tras los goles anulados a Gimnasia en la final por el ascenso: "Ya sabián que los iban a..."

El ex DT, ahora panelista en TN, apuntó con todo contra Nicolás Ramírez y Héctor Paletta luego de los dos goles anulados al Lobo en la final por el ascenso.

El polémico primer tiempo de la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn, en el que el Lobo sufrió dos goles anulados, desató una catarata de reacciones, y una de las más fuertes llegó de parte de Ricardo Caruso Lombardi, quien usó sus redes para apuntar con todo contra el arbitraje.

“No sé cómo terminará esto, pero lo de Ramírez y Paletta es aberrante. Ya sabía el presidente de Gimnasia de Mendoza que los iban a cagar, se lo avisaron. Por eso Toviggino desapareció, porque el comandante Piedra dio la orden de que sube Madryn. Un asco todo”, escribió el exdirector técnico en X (Twitter), dejando una vez más su sello polémico.

Caruso Lombardi volvió a tirar fuego tras los goles anulados a Gimnasia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LombaCaruso/status/1977118444090015772&partner=&hide_thread=false No sé cómo terminará esto pero lo de RAMIREZ - PALETTA ES ABERRANTE , ya sabía el pte de GIMNASIA DE MZA que lo iban a cagar , se lo avisaron , x eso tovigino desapareció , porque el comandante piedra dio la orden que sube MADRYN , un asco todo ,. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) October 11, 2025 Alejado de los bancos de suplentes, Caruso se desempeña actualmente como periodista en TN Deportivo, donde mantiene una postura crítica hacia la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, a quien acusa reiteradamente de influir en los arbitrajes. En sus intervenciones suele señalar a jueces “obedientes” o “funcionales” a la conducción de la AFA, sin filtros ni eufemismos.

Hace poco más de un mes, el propio Caruso había anticipado lo que ocurrió: “La final va a ser Deportivo Madryn vs Gimnasia de Mendoza. La va a dirigir Lobo Medina (sic). A Madryn le van a dar una mano para ascender”, había dicho en declaraciones al programa La Voz del Estadio.