El durísimo cantito de los hinchas argentinos a Alpine tras el P15 de Franco Colapinto: "¡Hacele un...!"

Franco Colapinto no tuvo el fin de semana esperado en Barcelona. El piloto argentino de Alpine , que venía de terminar P16 en Imola y P13 en Mónaco, salió este domingo a disputar el GP de España de la Fórmula 1 con la misión de sumar sus primeros puntos en la temporada.

El análisis de Colapinto tras el P15 en España

"No entiendo bien lo que pasó, pero claramente no fue lo que queríamos. Una carrera muy complicada, con mucha degradación. Y yendo al aire sucio, creo que sufrían mucho las gomas. Fue una carrera larga, hay que trabajar para volver más fuertes y entender un poco qué es lo que pasó, cuál fue el problema grande de este fin de semana, en el que por momentos a veces íbamos más rápido y después perdíamos. Y no podíamos entender el por qué", sentenció.