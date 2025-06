El brutal sincericidio de Franco Colapinto tras el P15 en el GP de España: "No entiendo bien lo que..."

No fue el fin de semana esperado para Franco Colapinto . Tras finalizar en los últimos lugares en los entrenamientos libres, sufrir una falla en su caja de cambios que provocó que saliera en la posición 18°, el piloto argentino de Alpine tuvo una correcta actuación en el GP de España, el noveno de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y que tuvo como ganador a Oscar Piastri, al finalizar en el puesto 15°.

El día de hoy fue algo de lo mejor de Colapinto en las últimas tres semanas, tomando el Gran Premio de Imola (terminó P16) y las prácticas, clasificación del GP de Mónaco no habían sido positivas, aunque en el Principado de Montecarlo logró sobreponerse a las adversidades y finalizó P13. Ahora, y tras un complicado GP de España en el cual la estrategia de Alpine no ayudó al argentino, este se vio un poco molesto con aquello y lo demostró ante los medios presentes en Catalunya.

El sincero análisis de Franco Colapinto tras el GP de España

"No entiendo bien lo que pasó, pero claramente no fue lo que queríamos. Una carrera muy complicada, con mucha degradación. Y yendo al aire sucio, creo que sufrían mucho las gomas. Fue una carrera larga, hay que trabajar para volver más fuertes y entender un poco qué es lo que pasó, cuál fue el problema grande de este fin de semana, en el que por momentos a veces íbamos más rápido y después perdíamos. Y no podíamos entender el por qué", sentenció.