El conmovedor relato del hermano de Locomotora Oliveras sobre la salud de la exluchadora: "Fue un milagro"

El hermano de Locomotora resaltó también el acompañamiento popular que ha despertado su situación: “´Locomotora´ es del pueblo. Ayer hicimos una cadena de oración. Me llaman de iglesias de todo el país, me mandan videos orando por ella. Es emocionante. Yo soy un hombre de fe y sé que eso ayuda”.

En paralelo, se refirió al abrazo simbólico que tuvo lugar en las puertas del Hospital Cullen, en Santa Fe: “Llovía mucho y no pudo ir tanta gente, pero fue muy emotivo. Yo no llegué a entrar ese día, pero hoy la voy a ver. Estoy en Santa Fe y no me pienso mover”.