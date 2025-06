El anuncio bomba que hizo Julián Álvarez en pleno Mundial de Clubes: ¿agranda la familia?

"Voy a ser papá. No lo había contado, pero estamos muy felices. Ojalá mañana pueda festejar un gol de una forma especial", confesó el delantero de la Selección argentina y el Atlético Madrid en una entrevista con TyC Sports.

"Yo no dije nada... Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no lo habíamos anunciado. No sé cómo se filtró...", comentó Julián Álvarez, algo sorprendido. Ante la intervención del periodista —"¿Salió? Bueno, es una primicia"—, el delantero del Atlético Madrid cerró con una sonrisa: "Gracias, estamos muy contentos".