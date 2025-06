El análisis de Franco Colapinto tras finalizar P15 en el GP de Austria: "No fue un..."

Tras finalizar la carrera, el argentino se refirió a ese pequeño incidente con el nipón: “¿Lo de Tsunoda? Me chocó, me pidió perdón y todo bien, pero una pena porque rompí el alerón delantero y el piso. Una lástima porque veníamos mejorando en el ritmo de la carrera y un lamento también porque me hizo perder mucho con las gomas y los daños del auto”, sentenció.

Colapinto explicó cómo fue el incidente con Oscar Piastri

Embed - Colapinto analizó la carrera en Austria y se refirió a su sanción de 5 segundos

Por último, el pilarense se refirió a la sanción de 5 segundos que recibió por sacar a Oscar Piastri de la pista cuando debía dejarlo pasar: “Yo estaba peleando con Tsunoda y, después de que me chocó, solamente quería pasarlo. Y la verdad que no vi a Piastri: estaba en mi punto ciego y no me enfoqué en el australiano. Después lo dejé pasar y todo bien”, cerró.