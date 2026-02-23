Dos campeones, un mensaje: Los Tordos y Alemán mandan en el hockey mendocino

Los Tordos y Alemán se coronaron en la Copa de Honor con autoridad y ratificaron su hegemonía en el hockey mendocino.

La Copa de Honor de hockey sobre césped ya tiene dueños y ratificó dos hegemonías que marcan el pulso del deporte local. En damas, Los Tordos volvió a imponer su jerarquía; en caballeros, Alemán firmó una actuación arrolladora para quedarse con el título.

En la final femenina, Regatas Andino y Los Tordos igualaron 1–1 en un duelo de alta tensión. Axey Candito marcó para las azulgranas y Abril García para el Lago. Desde el punto de penal, la eficacia de Los Tordos selló la consagración y confirmó una era dorada: repite la corona de 2025 y suma su cuarto título consecutivo (Vendimia 2025, Apertura 2025, Clausura 2025 y Copa de Honor 2026).

El hockey es de Los Tordos y Alemán hockey campeon aleman En caballeros, Alemán fue contundente: 4–0 ante Banco Mendoza para cerrar un torneo perfecto. Con goles de Facundo Arata, Leonel Coria, Gastón Bosso y Lautaro Gutiérrez, el equipo teutón encadenó su cuarto triunfo al hilo con números que explican la diferencia: 18 goles a favor y solo 1 en contra. Un rendimiento que estira su dominio en el hockey masculino local. Noveno titulo consecutivo del quipo de Paredes.

Además, el Pre-vendimia femenino dejó a Leonardo Murialdo y Alemán clasificados al Torneo Vendimia que comenzará el martes. Las canarias superaron por penales a Teqüé, mientras que las teutonas hicieron lo propio ante Universidad.

Con finales vibrantes en el Ciudad de Godoy Cruz, el hockey mendocino reafirma liderazgos y enciende la previa de un Vendimia que promete más emociones.