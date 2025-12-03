Dolor en el Ascenso: a los 35 años, murió el DT de Luján tras descompensarse luego de un amistoso

El Ascenso argentino atraviesa una jornada de conmoción luego de que este martes se confirmara la muerte de Santiago “Pulga” Fredes , director técnico de Luján , quien permanecía internado desde el jueves pasado en el Sanatorio Austral de Pilar, tras sufrir un malestar posterior al amistoso frente a J.J.Urquiza.

El exfutbolista había sido diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré según informó Noticias Argentinas, una afección autoinmune que generó debilidad muscular y pérdida de sensibilidad. Pese a permanecer hospitalizado varios días, su cuadro no logró revertirse y finalmente falleció a sus 35 años.

“El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador”, expresó Luján en un comunicado institucional. Allí también destacaron su “entrega, pasión y calidad humana”, valores que marcaron su paso por el club.

Fredes venía de completar una gran campaña en 2025, donde el Lujanero terminó segundo en su zona y avanzó hasta los cuartos de final del Reducido. Con 14 victorias en 19 partidos, su equipo había sido una de las revelaciones del torneo. Desde su internación, el plantel continúo trabajando bajo el resto del cuerpo técnico de cara a la temporada 2026.

Hace pocas semanas, el club había anunciado la renovación del DT con un video emotivo. Fredes había prometido ir por “una nueva ilusión” y buscar el salto de categoría que el Lujanero persigue desde hace años.

La carrera de Santiago Fredes en el mundo del fútbol

Su vínculo con el club era profundo: formado en Vélez, debutó profesionalmente en Luján en 2011 y regresó varias veces a lo largo de su carrera. Pasó por Flandria, Defensores Unidos y Excursionistas, hasta que en 2018 volvió definitivamente para retirarse y ponerse el buzo de entrenador. Primero fue coordinador de inferiores y luego asumió la Primera en 2025.

Uno de los momentos más recordados de su etapa como jugador fue el penal decisivo “picado” en la final por la permanencia ante San Miguel en 2013, acción que salvó a Luján del descenso a la Primera D y quedó grabada en la memoria de los hinchas.

En medio del dolor, el club suspendió todas las actividades en su sede social.