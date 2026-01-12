Debutó en Godoy Cruz con Oldrá, jugó la Libertadores, recorrió el continente y ahora enfrentará al Tomba

Uno de los clubes del grupo A de la Primera Nacional anunció como nuevo refuerzo a un viejo conocido de Godoy Cruz. ¿Habrá ley del ex?

González debutó en primera el 11 de abril de 2015, en un empate 2 a 2 ante Vélez.

Mientras Godoy Cruz continúa con la puesta punto para el inicio de la temporada, previsto para el próximo domingo 8 de febrero a las 20 frente a Ciudad Bolívar en el Feliciano Gambarte, uno de los rivales del Tomba en la zona de la Primera Nacional 2026 anunció un refuerzo conocido por La Bodega.

Se trata del mediocampista Ángel González, quien se transformó en nuevo futbolista de Ferro Carril Oeste para afrontar el certamen de ascenso que comenzará el primer fin de semana de febrero.

Angel Gonzalez Tomba Angelito González estuvo cerca de volver a Godoy Cruz en varias oportunidades y ahora será rival. Prensa Ferro Carril Oeste Luego de surgir de las inferiores del Bodeguero y debutar en primera división de la mano de Daniel Oldrá, González pasó por varios clubes importantes del continente como Lanús, Estudiantes de La Plata, Liga Deportiva de Quito y hasta Peñarol de Montevideo. Jugó varias Libertadores y Sudamericana y llegará a Caballito procedente de Almagro.

Surgió de Godoy Cruz y ahora lo enfrentará Luego de firmar un contrato hasta fin de año, el mediocampista mendocino de 31 años se sumó al plantel que conduce Sergio Rondina y ya se prepara para el debut en la Primera Nacional, que será ante San Telmo en calidad de visitante.