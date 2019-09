De mal en peor: el Tomba pierde al Morro y más

Santiago García salió lesionado en el segundo tiempo del encuentro ante Argentinos y hoy se confirmó la lesión que sufrió el delantero uruguayo: el Morro tiene un desgarro y se perderá, en principio, el partido ante River del miércoles por Copa Argentina, el choque ante Banfield del domingo en el Malvinas Argentinas por la séptima fecha de la Superliga y el enfrentamiento ante Central Córdoba de Santiago del Estero la próxima semana.

El Tomba arrancó de la peor manera la Superliga, con un triunfo en seis partidos, sumando tres de los últimos 18 puntos en juego.

Además, otro que no pudo terminar el partido ante el Bicho fue Juan Brunetta, por lo que el ex delantero de Belgrano tampoco viajará a cancha de Lanús para enfrentar al Millo. Lo mismo ocurre, y con esta son tres ausencias y de peso, con el presente de Juan Andrada, quien no se encuentra al 100% en lo físico.

Habrá que ver la estrategia de Javier Patalano para los próximos días. Sebastián Lomónaco es una posibilidad bastante clara para ser uno de los delanteros ante el once del Muñeco.