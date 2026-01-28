Presenta:

Darío Benedetto

Darío Benedetto tiene nuevo club y jugará la Libertadores contra un equipo argentino

Tras el paso poco fructífero por Newell's, Darío Benedetto definió su futuro y seguirá su carrera en el exterior. Los detalles de su próximo desafío.

Brian Mestre

Benedetto se va de la Argentina para jugar la Libertadores 2026.

@Newell's

Darío Benedetto tendrá una nueva revancha para cambiar su historia reciente. Tras su breve e intrascendente paso por Newell's, el l delantero de 35 años con pasado en Boca y el fútbol europeo tendrá la chance de relanzar su carrera lejos de la Argentina.

En las próximas horas, el atacante arribará a Guayaquil para someterse a la revisión médica y firmar un contrato por una temporada con Barcelona de Ecuador. La operación se cerró tras el visto bueno del entrenador César Farías, que conoce al Pipa del fútbol mexicano y planea recuperarlo para disputar la Copa Libertadores 2026.

La dura sequía goleadora de Darío Benedetto: no convierte desde 2024

El gran tema alrededor que gira alrededor de Benedetto es su presente goleador: hace casi dos años que no convierte. El último grito fue en febrero de 2024, cuando le marcó a Tigre por la Copa de la Liga cuando todavía vestía la camiseta de Boca. Desde entonces, acumuló 36 partidos sin festejar, entre el Xeneize, Querétaro, Olimpia y Newell’s.

En su último paso por la Lepra rosarina tampoco pudo despegar. El Pipa jugó nueve encuentros y no solo que no marcó goles, sino que sufrió lesiones que lo alejaron de las canchas y lo llevaron a rescindir su contrato con el club. Incluso tuvo una chance inmejorable para cortar la racha, pero falló un penal en la derrota 3-0 ante Belgrano y la sequía se estiró.

El insólito penal que erró Pipa Benedetto ante Belgrano

El Pipa será rival de Argentinos en el Repechaje de la Copa Libertadores

Barcelona afrontará la Libertadores desde la Fase 2, donde se medirá nada menos que a Argentinos Juniors. El partido de ida se jugará el 18 de febrero en Guayaquil, mientras que la revancha será una semana después en Buenos Aires. Y para Benedetto no será una serie más: es la chance de volver a sentirse importante y reencontrarse con el gol.

