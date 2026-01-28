Darío Benedetto tiene nuevo club y jugará la Libertadores contra un equipo argentino

Tras el paso poco fructífero por Newell's, Darío Benedetto definió su futuro y seguirá su carrera en el exterior. Los detalles de su próximo desafío.

Darío Benedetto tendrá una nueva revancha para cambiar su historia reciente. Tras su breve e intrascendente paso por Newell's, el l delantero de 35 años con pasado en Boca y el fútbol europeo tendrá la chance de relanzar su carrera lejos de la Argentina.

En las próximas horas, el atacante arribará a Guayaquil para someterse a la revisión médica y firmar un contrato por una temporada con Barcelona de Ecuador. La operación se cerró tras el visto bueno del entrenador César Farías, que conoce al Pipa del fútbol mexicano y planea recuperarlo para disputar la Copa Libertadores 2026.

La dura sequía goleadora de Darío Benedetto: no convierte desde 2024 El gran tema alrededor que gira alrededor de Benedetto es su presente goleador: hace casi dos años que no convierte. El último grito fue en febrero de 2024, cuando le marcó a Tigre por la Copa de la Liga cuando todavía vestía la camiseta de Boca. Desde entonces, acumuló 36 partidos sin festejar, entre el Xeneize, Querétaro, Olimpia y Newell’s.

En su último paso por la Lepra rosarina tampoco pudo despegar. El Pipa jugó nueve encuentros y no solo que no marcó goles, sino que sufrió lesiones que lo alejaron de las canchas y lo llevaron a rescindir su contrato con el club. Incluso tuvo una chance inmejorable para cortar la racha, pero falló un penal en la derrota 3-0 ante Belgrano y la sequía se estiró.