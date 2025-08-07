Darío Benedetto se volvió a lesionar, sigue sin debutar en Newell's y ¿se pierde el clásico con Central?

Darío Benedetto sufrió una lesión muscular y podría estar dos semanas afuera de las canchas por lo que no llegaría al clásico de Rosario.

El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en el club, no podrá jugar este viernes ante Central Córdoba de Santiago del Estero y todo indica que tampoco estará disponible para el clásico frente a Rosario Central.

El Pipa continúa sin poder dejar atrás las dos rachas negativas que arrastra desde su llegada a Newell’s: la ausencia de minutos oficiales, ya que aún no pudo vestir la camiseta de la Lepra de manera oficial, y la falta de goles.

El atacante, incorporado en junio como refuerzo de jerarquía, volvió a lesionarse y su estreno en el equipo de Diego Martínez deberá esperar a raíz de una nueva lesión. Según trascendió en algunos medios de Rosario, el delantero se habría resentido del tirón sufrido en México durante el torneo cuadrangular de Veracruz, donde apenas disputó 30 minutos ante Mazatlán antes de abandonar el campo por una molestia en el aductor.

Darío Benedetto se perdería el clásico de Rosario Darío Benedetto Newell's Darío Benedetto se volvió a lesionar y es duda para el clásico contra Rosario Central. @Newells Desde entonces, Benedetto no logró recuperarse completamente, lo que le obligó a ausentarse en las tres primeras fechas del torneo Clausura (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi) y había intensificado los entrenamientos con la expectativa de debutar este viernes en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Central Córdoba. Sin embargo, una nueva dolencia muscular lo marginó de la convocatoria y, aunque aún no hay parte médico oficial, todo apunta a un desgarro que lo dejaría fuera de competencia por varias semanas.

La situación preocupa en el cuerpo técnico, no solo por la reiteración de lesiones, sino también por el contexto: el Pipa tampoco podrá estar en el clásico rosarino ante Rosario Central del 23 de agosto, correspondiente a la sexta fecha, en el Gigante de Arroyito.