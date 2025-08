Sufre el Ogro Fabbiani: Pipa Benedetto se volvió a lesionar y todavía no sumó minutos en Newell's

Por fuera de los campeones del mundo como Ángel Di María y Leandro Paredes, uno de los movimiento más resonantes de este último mercado de pases de invierno fue el regreso al fútbol argentino de Darío Benedetto . Su llegada a Newell's Old Boys generó bastante repercusión y también mucha expectativa en Parque Independencia.

Tras su problemática salida de Boca a mediados del 2024, se esperaba que se tomara un tiempo en volver al país. Sin embargo, luego de un semestre en Querétaro de México y otro en Olimpia de Paraguay, en junio fue anunciado como flamante refuerzo de la Lepra . Allí se esperaba que pudiera recuperar algo del nivel que supo tener años atrás, aunque hasta ahora las cosas no han salido para nada bien.

Al poco tiempo de su arribo al cuadro rojinegro, en plena pretemporada, el Pipa se resintió de una lesión muscular que venía arrastrando desde hace algunos meses, por lo que no pudo ser tenido en cuenta por Cristian Fabbiani en las primeras fechas. Durante las últimas semanas, el delantero estuvo enfocado en recuperarse lo mejor posible y, tras disputar un amistoso contra Almafuerte de Las Rosas el último sábado, apuntaba a poder estar disponible para el duelo de este viernes contra Central Córdoba de Santiago del Estero por el Clausura.

Pero, para desgracia suya y del Ogro, el atacante de 35 años no pudo finalizar los entrenamientos de este miércoles por una nueva molestia en uno de sus abductores. El club aún no informó esta situación en ninguna de sus cuentas ni plataformas digitales y todavía no se conoce su parte médico oficial, aunque temen que pueda tratarse de una distención o incluso un desgarro.