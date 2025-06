Dario Benedetto reveló el brutal método que utilizó Fabbiani para llevarlo a Newell's: "El Ogro me llamó por..."

Cristian Fabbiani lo pidió y la dirigencia de Newell´s le cumplió: Darío Benedetto firmó su contrato por un año y se convirtió en la segunda incorporación de la Lepra en lo que va del mercado. En su presentación oficial, el Pipa expresó su felicidad por volver a jugar en el país y explicó cuál fue la clave para que se concrete su llegada a Rosario.

"La verdad que muy contento de estar acá, es algo que decidí yo. Me llamó mucho la atención venir a ponerme esta camiseta. Recibí también el llamado del Ogro que me dio esa confianza que necesitaba y no me costó mucho la decisión. Estoy muy contento de estar acá", manifestó el delantero en sus primeras palabras con la camiseta de Newell's.

Siguiendo por esa línea, Benedetto contó cómo fueron sus primeros contactos con Fabbiani y dejó una perlita: "Fue un contacto por Instagram, ja. A mí me llamó mucho la atención porque yo estaba en Olimpia con contrato. Le dije que se me iba a hacer medio difícil y empezamos a hablar ahí. Pero bueno, después estaba empezando a extrañar la familia, estar cerca de mis hijos y hoy tengo la posibilidad esta. El llamado del Ogro sumó todo".

Las primeras declaraciones de Darío Benedetto como refuerzo de Newell's Dario Benedetto habló como nuevo jugador de Newell's. Dario Benedetto habló como nuevo jugador de Newell's. @Newell's El Pipa, que llega con el pase en su poder desde Olimpia de Paraguay, destacó lo que más lo convenció para decidirse por Newell's: "Lo que a mí me llama la atención son equipos que tengan este tipo de presión, es algo que yo estoy acostumbrado y me gusta. Cuando no tengo eso es como que me cuesta. Pasé por clubes que realmente tenían bastante presión y Newell's es uno de esos equipos también. Yo feliz de poder estar en un equipo que compita, que tenga la hinchada que tiene y obviamente con esa presión que el jugador necesita para poder rendir".