Ignacio Malcorra fue tajante sobre su foto con los juveniles de Newell's: "Me da mucha..."

Las declaraciones de Ignacio Malcorra por su foto con los chicos de Newell's

Lejos de esquivar el tema, el verdugo de la Lepra en los últimos clásicos saltó en defensa de los juveniles y explicó cómo se dieron los hechos: "Me da mucha tristeza por los nenes. Yo fui a ver a mi hijo y me vinieron a saludar, se sacaron una foto. Ellos son nenes inocentes de ocho años que no saben lo que hacen, pero cualquier nene haría lo mismo con cualquier jugador de Primera División. No tengo mucho más para decir".