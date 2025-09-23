Con una ventaja mínima, Racing juega la revancha ante Vélez en el Cilindro: hora y cómo ver en vivo

El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el Cilindro, desde las 19 horas, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y su compatriota Andrés Cunha en el VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de FOX Sports.

Los convocados por Gustavo Costas para la revancha de cuartos de final ante Vélez. pic.twitter.com/KQDXsKJdoF

El equipo del entrenador Gustavo Costas viene de ganarle 2-0 a Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, la Academia no jugó bien pero se llevó tres puntos importantes para quedar a dos unidades de los puestos de playoffs.

En tanto, para este partido ante Vélez , el técnico de Racing volverá a alinear a su once titular, pero con dos posibles modificaciones: Matías Zaracho por el uruguayo Gastón Martirena y el colombiano Duván Vergara por el lesionado Santiago Solari que, en el primer encuentro ante el Fortín, sufrió una importante molestia y lo dejaría en el banco de suplentes para este cotejo.

Cómo llega Vélez Sarsfield

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1970190413786234896&partner=&hide_thread=false Listos y a la espera #JuegaVélez pic.twitter.com/AWUaqUCLSJ — Vélez Sarsfield (@Velez) September 22, 2025

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de vencer 2-1 a San Martín de San Juan, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo B. Con un once inicial alternativo, Vélez sumó tres puntos que lo posicionan en el tercer lugar, a una unidad del líder Deportivo Riestra.

Para visitar a Racing en un partido en el que deberá ganar por más de un gol para poder clasificar, el ex entrenador de Boca volvería a parar su equipo de gala, pero con el ingreso obligado de Aaron Quirós por la expulsión de Lisandro Magallán en la ida.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Matías Zaracho, Duván Vergara o Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

Horario: 19.00

TV: FOX Sports