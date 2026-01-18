Con un gol y una asistencia de Paulo Dybala, la Roma superó 2-0 al Torino

Con una actuación estelar de Paulo Dybala , la Roma venció este domingo en condición de visitante por 2-0 al Torino en el partido correspondiente a la vigésima primera fecha de la Serie A de Italia, llevado a cabo en el Stadio Olimpico Grande Torino.

El primer gol de los dirigidos por Gian Piero Gasperini lo convirtió Donyell Malen, a los 26 minutos del primer tiempo y asistido por la Joya, quien luego sentenciaría el triunfo con su tanto en el complemento, a los 72'.

El campeón del mundo comenzó el duelo como titular y fue determinante en la victoria de la Loba. A los 26 minutos de la etapa inicial, el cordobés recibió la pelota, se sacó un rival de encima y habilitó al debutante Donyell Malen, quien venció al arquero Alberto Paleari y abrió el marcador.

Ya en el complemento, Paulo Dybala redondeó una tarde ideal en la ciudad de Turín y puso su firma en el marcador luego de un pase del defensor Devyne Rensch para sentenciar el 2-0 final.

El gol de Paulo Dybala para sentenciar el 2-0 de la Roma

Con este triunfo, la Roma alcanzó las 42 unidades y se colocó en la cuarta posición del campeonato italiano, a 7 puntos del líder Inter de Milán y a uno del Napoli (3°). Ahora, recibirán al Stuttgart de Alemania el próximo jueves desde las 17:00 por la séptima jornada de la Europa League.

Por su parte, Torino quedó en la duodécima plaza con 23 puntos y visitará al Como 1907 el sábado 24 de enero a partir de las 11:00.

Fuente: NA