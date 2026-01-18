Presenta:

Con un gol y una asistencia de Paulo Dybala, la Roma superó 2-0 al Torino

Dybala asistió a Donyell Malen para que la Roma abriera el marcador a los 26 minutos y luego sentenció la victoria con su propio tanto a los 72'.

MDZ Deportes

Dybala brilló en la victoria de la Roma sobre el Torino.

EFE

Con una actuación estelar de Paulo Dybala, la Roma venció este domingo en condición de visitante por 2-0 al Torino en el partido correspondiente a la vigésima primera fecha de la Serie A de Italia, llevado a cabo en el Stadio Olimpico Grande Torino.

El primer gol de los dirigidos por Gian Piero Gasperini lo convirtió Donyell Malen, a los 26 minutos del primer tiempo y asistido por la Joya, quien luego sentenciaría el triunfo con su tanto en el complemento, a los 72'.

El gol de Malen con asistencia de Dybala para el 1-0 de la Roma

El campeón del mundo comenzó el duelo como titular y fue determinante en la victoria de la Loba. A los 26 minutos de la etapa inicial, el cordobés recibió la pelota, se sacó un rival de encima y habilitó al debutante Donyell Malen, quien venció al arquero Alberto Paleari y abrió el marcador.

Ya en el complemento, Paulo Dybala redondeó una tarde ideal en la ciudad de Turín y puso su firma en el marcador luego de un pase del defensor Devyne Rensch para sentenciar el 2-0 final.

El gol de Paulo Dybala para sentenciar el 2-0 de la Roma

Con este triunfo, la Roma alcanzó las 42 unidades y se colocó en la cuarta posición del campeonato italiano, a 7 puntos del líder Inter de Milán y a uno del Napoli (3°). Ahora, recibirán al Stuttgart de Alemania el próximo jueves desde las 17:00 por la séptima jornada de la Europa League.

Por su parte, Torino quedó en la duodécima plaza con 23 puntos y visitará al Como 1907 el sábado 24 de enero a partir de las 11:00.

Fuente: NA

