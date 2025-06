Con el mendocino Agus Loser como capitán, la Selección argentina de vóley pone primera en San Juan

El equipo de Marcelo Méndez, qu earregló su continuidad en febrero de 2025, es integrado por: Matías Sánchez y Matías Giraudo (armadores), Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel (centrales), Bruno Lima, Pablo Koukartsev y Germán Gómez (opuestos), Luciano Vicentín, Luciano Palonsky, Jan Martínez, Ignacio Luengas, Manuel Armoa Morel, Fausto Díaz y Lucas Conde (puntas) y Tobías Scarpa (líbero).

El fixture de la VNL

Weekend 1 - Quebec, Canadá

vs. Francia - 11 de junio a las 17.30.

vs. Canadá - 12 de junio a las 21.

vs. Bulgaria - 13 de junio a las 17.30.

vs. Italia - 15 de junio a las 12.

Weekend 2 - Belgrado, Serbia.

vs. Países Bajos - 25 de junio a las 11.30.

vs. Irán - 27 de junio a las 11.30.

vs. Serbia - 28 de junio a las 15.

vs. Cuba - 29 de junio a las 11.30.

Weekend 3 - Kanto, Japón

vs. Brasil - 16 de julio a las 0.30.

vs. Japón - 17 de julio a las 17.30.

vs. Estados Unidos - 18 de julio a las 4.

vs. Turquía - 20 de julio a las 2.