Cómo inscribirse para ser voluntario del Mundial 2026 y cuáles son los beneficios

El registro para voluntarios del Mundial 2026 ya está abierto y la FIFA dio detalles de requisitos, beneficios y proceso de selección.

La FIFA convoca a miles de personas para participar como voluntarios en la organización del Mundial 2026.

La FIFA anunció la apertura oficial del registro para voluntarios del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Miles de personas podrán postularse para colaborar en la organización y desarrollo del evento futbolístico más importante del planeta, asumiendo roles clave en diversas áreas del torneo.

El proceso para formar parte del programa incluye desde la inscripción digital hasta entrevistas que permitirán evaluar y seleccionar a los candidatos para distintas funciones. Dado que el Mundial se desarrollará en tres países, cada sede necesitará un gran número de voluntarios que se desempeñen en tareas como logística, coordinación de accesos, atención a medios y asistencia en zonas de aficionados.

Beneficios para los voluntarios que participen del Mundial 2026 Aunque la participación es voluntaria y no contempla remuneración económica, quienes sean seleccionados recibirán beneficios como alimentación durante las jornadas, reconocimiento oficial y artículos exclusivos vinculados al torneo.

La figura del voluntario ha sido esencial en eventos deportivos recientes, como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Qatar 2022, donde demostraron su aporte fundamental en la organización y atención al público. La FIFA busca replicar este éxito en la próxima Copa del Mundo, garantizando que los colaboradores cuenten con capacitación en protocolos de seguridad, atención al espectador y otros aspectos específicos.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar al portal oficial de voluntarios, crear una cuenta, completar su perfil y una evaluación de habilidades y disponibilidad. Posteriormente, se realizan entrevistas presenciales o virtuales para conocer a fondo al aspirante y explicar las expectativas del programa. Solo quienes superen estas etapas recibirán asignación de roles y comenzarán la formación correspondiente.