El cruce de Rodrigo De Paul con un periodista por una pregunta al hueso sobre su decisión de jugar en Inter Miami: "¿Qué hinchas están preocupados?"

“¿Qué hinchas argentinos están preocupados? No, no sé, capaz que hablaste con muchos, pero argentinos somos un montón. Te diría que 50 millones. No siento que estén preocupados, creo que me conocen hace muchísimos años. Saben cómo me desempeño dentro de una cancha. Saben lo que soy capaz de dar por mi camiseta. Así que nada, ojalá pueda estar en el Mundial. Falta todavía un año. Me voy a preparar de la misma manera que me preparé para el último”, lanzó De Paul, molesto por el tono de la pregunta.