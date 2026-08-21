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&nbsp;Franco Colapinto tuvo un buen regreso y concluyó en el puesto 13° en la FP1 en Zandvoort.
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Colapinto tuvo un buen regreso y finalizó 13° en la FP1 del GP de Países Bajos: Gasly 8° y Antonelli 1°

En el regreso de la Máxima, Franco Colapinto mostró un buen ritmo con un Alpine desactualizado y finalizó 13° en la única práctica en Zandvoort.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Franco Colapinto volvió a ponerse al volante de un Fórmula 1 después del receso de verano de la Máxima. El piloto argentino de Alpine regresó a la actividad este viernes, en el marco de la FP1 del Gran Premio de Países Bajos, disputada en el circuito de Zandvoort.

El argentino no competía desde el pasado 26 de julio, cuando participó del Gran Premio de Hungría. Luego de casi un mes sin acción, Colapinto retomó el contacto con el A526 y comenzó así un nuevo fin de semana en una temporada que lo tiene como uno de los protagonistas del mercado de pilotos pensando en 2027.

Colapinto fue 13° en la única práctica libre en Zandvoort

Sin embargo, el inicio no fue el esperado para el piloto de 23 años. A diferencia de Pierre Gasly, su Alpine no contó con las actualizaciones que sí utilizó el francés, una diferencia que terminó reflejándose en la clasificación de la primera sesión de entrenamientos. Colapinto finalizó 13°, mientras que Pierre consiguió ubicarse cinco posiciones por delante. El argentino quedó así por detrás de su compañero de equipo en una jornada en la que Alpine comenzó a evaluar el rendimiento de las novedades introducidas en el monoplaza.

Por delante, al término de los 60 minutos de prácticas fue Kimi Antonelli quien marcó el mejor tiempo de la mañana con un 1:12.949, con Lando Norris en la segunda posición a 0.121s y un George Russell que completó el top 3 de la clasificación a solo 0.125s de su compañero de equipo en Mercedes.

La cuarta y quinta posición fueron para los Ferrari de Lewis Hamilton (+0.190s) y Charles Leclerc (+0.289s), en lo que fue una sesión muy igualada.

Más allá del resultado, el objetivo de Colapinto será aprovechar las próximas sesiones para encontrar el mejor rendimiento posible del A526 y llegar con buenas sensaciones a la clasificación. El Gran Premio de Países Bajos representa, además, una nueva oportunidad para que el argentino continúe demostrando su evolución y fortalezca su posición dentro de Alpine de cara a la temporada 2027.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 del GP de Países Bajos

Fin de la FP1 en Zandvoort: Colapinto 13° y Antonelli 1°

Franco Colapinto tuvo un buen regreso de sus vacaciones y en la primera y única práctica en Países Bajos (debido a que hay Sprint este fin de semana) finalizó 13° con un tiempo de 1:14.826 con las gomas blandas. Su compañero Pierre Gasly, con un Alpine con grandes mejoras, fue 8° mientras que el más rápido volvió a ser Kimi Antonelli con su Mercedes.

Hamilton se pone primero y Gasly está quinto

El inglés marca un tiempo de 1:13.139, mientras que el francés hace 1:13.911. Colapinto cae al 12° lugar, a nueve décimas de su compañero, que tiene un auto actualizado en Zandvoort.

Tiempazo de Colapinto con las gomas blandas: 6° puesto

Colapinto marcó un tiempazo con las gomas blandas en Zandvoort y con un giro rápido de 1:14.826 se metió en el 6° puesto a falta de 10 minutos para el final.

Gasly mejora y se mete en el 9° lugar con el Alpine actualizado

Con un tiempo de 1:15.309, el francés está noveno, a 1.1 de la punta, que es de Leclerc. Colapinto, a un segundo y medio de su compañero, aparece 20° y está en los boxes preparando una nueva salida, tras completar 16 vueltas con la goma dura.

Sigue mejorando sus tiempos Colapinto en Zandvoort

Colapinto mejoró su tiempo en su tercer giro rápido y con una marca de 1:16.969 con las gomas duras va ganando confianza para la Qualy Sprint.

Ferrari arrasa contra Mercedes en Zandvoort

Con un tiempo de 1:14.742, Hamilton está primero. Russell no consigue superarlo y queda a 166 milésimas, casi igualado con Leclerc, que cae al tercer lugar. Todos están con la goma media.

1:15.351, el tiempo a vencer de Antonelli

Es el registro que lo tiene en estos momentos a Kimi Antonelli en la punta. Por ahora, Norris y Russell no pudieron batirlo y quedaron a menos de dos décimas. Pero ya está en la pista el local Max Verstappen.

Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida

Colapinto bajó considerablemente su tiempo en su segundo giro rápido y con una marca de 1:17.683 con las gomas duras se metió en el puesto 15°.

Antonelli le saca ventaja al resto

El italiano firmó un tiempazo de 1:18.264, dos segundos más rápido que Piastri y 2.666 que su compañero de equipo, George Russell. Lo del líder de la temporada es asombroso.

Primer tiempo de Colapinto en el regreso de la F1

Franco Colapinto marcó un buen tiempo con las gomas intermedias (para lluvia) y con un giro de 1:25.843 quedó en el tercer lugar por detrás de Hamilton y Piastri.

Comenzó la FP1 en Países Bajos con una pista húmeda por las lluvias

En cinco minutos comenzará la acción en Zandvoort

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