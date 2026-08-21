Colapinto tuvo un buen regreso y finalizó 13° en la FP1 del GP de Países Bajos: Gasly 8° y Antonelli 1°

Franco Colapinto volvió a ponerse al volante de un Fórmula 1 después del receso de verano de la Máxima. El piloto argentino de Alpine regresó a la actividad este viernes, en el marco de la FP1 del Gran Premio de Países Bajos, disputada en el circuito de Zandvoort.

El argentino no competía desde el pasado 26 de julio, cuando participó del Gran Premio de Hungría. Luego de casi un mes sin acción, Colapinto retomó el contacto con el A526 y comenzó así un nuevo fin de semana en una temporada que lo tiene como uno de los protagonistas del mercado de pilotos pensando en 2027.

Colapinto fue 13° en la única práctica libre en Zandvoort X @SC_ESPN Sin embargo, el inicio no fue el esperado para el piloto de 23 años. A diferencia de Pierre Gasly, su Alpine no contó con las actualizaciones que sí utilizó el francés, una diferencia que terminó reflejándose en la clasificación de la primera sesión de entrenamientos. Colapinto finalizó 13°, mientras que Pierre consiguió ubicarse cinco posiciones por delante. El argentino quedó así por detrás de su compañero de equipo en una jornada en la que Alpine comenzó a evaluar el rendimiento de las novedades introducidas en el monoplaza.

Por delante, al término de los 60 minutos de prácticas fue Kimi Antonelli quien marcó el mejor tiempo de la mañana con un 1:12.949, con Lando Norris en la segunda posición a 0.121s y un George Russell que completó el top 3 de la clasificación a solo 0.125s de su compañero de equipo en Mercedes.

Our top three in FP1



1 Kimi

2 Lando

3 George #F1 #DutchGP pic.twitter.com/6XvC3xi2lN — Formula 1 (@F1) August 21, 2026 La cuarta y quinta posición fueron para los Ferrari de Lewis Hamilton (+0.190s) y Charles Leclerc (+0.289s), en lo que fue una sesión muy igualada.