En las últimas horas se filtraron unas imágenes impactantes que demostraron los métodos impunes que aplicaba la barra de Independiente. El video está enmarcado en un contexto donde Javier Cantero, que había asumido hacía unos meses como presidente, ya estaba en un proceso de disputa con los violentos que dominaban la tribuna.

"La AFA y la política no me ayudaron en la pelea contra la barra", dijo el ex directivo del Rojo en su visita al programa No Todo Pasa. "Cuando me apretó la barra tuve pánico. Tenía un saco y una camisa de las que salían agua de cómo estaba. ¿Saben por qué estuve con el celular? Porque tenía tanto miedo que no podía embocarle a los números para llamar a la policía", confesó.

Luego, Cantero arremetió contra la actual dirigencia del club que decidió expulsarlo como socio: "Hoy, Bebote Álvarez está en la casa detenido con una tobillera, Noray Nakis también, y resulta que al que expulsan es a mí. Hay gente que va a un juicio por asociación ilícita, que es el vice del club. Quiero defender mi honor. La expulsión no es justa, es sorprendente".

También apuntó contra los otros cargo de Hugo y Pablo Moyano, tanto en el fútbol como en el sindicalismo: "En Camioneros el estadio se llama Hugo Moyano, el presidente es Pablo Moyano; en el Sindicato, el secretario general es Hugo Moyano, el adjunto es Pablo Moyano; en Independiente, el presidente es Hugo Moyano y el segundo es Pablo Moyano. ¿No le parecen que es un nepotismo del siglo 15, 16 o 17?".

Para cerrar, contó el pedido que le hizo un comisario general de Avellaneda para ir contra el jefe de la barra: "Me pidió que le ponga cocaína a Bebote (Álvarez) para que entre a Avellaneda, lo pare y lo saque, pero jamás haría eso. Era mi acérrimo enemigo, pero el fin no justifica los medios", sostuvo.