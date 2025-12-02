Presenta:

¿Cambiaron las reglas? La insólita decisión de un árbitro en el Torneo Regional

En el partido entre la CAI e Independiente de San Julián el árbitro del partido tomó una determinación que nadie entendió.

Juan Andrés Tuzzi

La insólita situación se dio en un partido del Regional Amateur.

Captura de video

Este domingo ocurrió una nueva situación absolutamente insólita en el Torneo Regional Amateur, con un árbitro en el centro de la polémica. El hecho sucedió en el encuentro entre la CAI de Comodoro Rivadavia e Independiente de San Julián, por una nueva jornada del certamen que reune a más de 300 equipos.

La Comisión de Actividades Infantiles, que años anteriores incluso llegó a jugar la Primera B Nacional, se llevó el partido con un contundente 5 a 0 sin dejar ningún tipo de dudas.

Pero cuando el encuentro estaba 1 a 0 sorprendió una acción del árbitro. Tras un polémico penal cobrado a favor de la CAI, José Chacón lo cambió por gol pero Jonathan Galleguillo, el juez, decidió anularlo por invasión.

Lo llamativo es que Galleguillo decidió cobrar indirecto para Independiente de San Julián, cuando en realidad la pena máxima tendría que haber sido ejecutada nuevamente. ¡Ni lo relatores entendían que había pasado!

El penal y la decisión del árbitro

La polémica decisión de un árbitro

