Bombazo: Real Madrid evalúa reemplazar a Álvaro Arbeloa y contactó al DT de un campeón del mundo

Tras la caída ante Benfica, el Real Madrid comenzó a analizar opciones para el banco y surgió el nombre de un entrenador que dirige a una figura argentina que se consagró en Qatar.

Real Madrid atraviesa una temporada un tanto convulsionada internamente que ya se cobró la salida anticipada de Xabi Alonso. Con Álvaro Arbeloa como reemplazo, su figura no pareciera estar muy firme en el cargo, pues no termina de generar consenso en el mundo merengue, y la derrota del miércoles ante Benfica por Champions League agitó aún más el avispero.

En ese sentido, en las últimas horas trascendió que están evaluando nombres para reemplazarlo en el corto plazo y, dentro de los candidatos, hay uno que pica en punta y con el que se contactaron esta semana. Se trata de Unai Emery, que está en un gran momento con el Aston Villa de Emiliano Martínez, al que dirige desde 2022.

Unai Emery, en el radar de Real Madrid Unai Emery El gran trabajo de Emery en Aston Villa llamó la atención del Real Madrid. EFE El técnico vasco supo pasar y destacarse por varios clubes importantes de Europa, como Sevilla (con el que ganó 3 Europa Leagues consecutivas entre 2014 y 2016), el París Saint-Germain, el Arsenal y Villarreal (también campeón de la UEL en 2021). Y ahora, con el elenco villano, está volviendo a posicionar un club histórico en el primer nivel tanto local como internacional.

Desde su llegada hace 3 años y medio, el cuadro de Birmingham, que llevaba mucho tiempo en las sombras, volvió a pelear en los primeros puestos de la Premier League, regresó a la Champions y las competencias europeas después de décadas de ausencia y en la corriente temporada está peleando la punta de la liga inglesa, apenas 4 puntos por debajo los Gunners.