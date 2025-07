Bombazo: la figura del Real Madrid que podría irse del club y jugar en el Barcelona

El mercado de pases en el fútbol europeo no da respiro. Todos los gigantes del Viejo Continente se refuerzan de la mejor manera para la temporada 25-26. Uno de los últimos fichajes bomba que se dio en las últimas horas fue la llegada de Marcus Rashford, extremo inglés del Aston Villa, al Barcelona en condición de préstamo y con una opción de compra de 45 millones de euros de carácter.

La llegada del ex Manchester United se dio luego de que el elenco comandado por Hansi Flick no pudiera abrochar las llegadas de Nico Williams, quien renovó su contrato con el Athletic Club de Bilbao hasta 2031, y Luis Díaz, que está muy cerca de jugar en el Bayern Múnich.

Sin embargo, el cuadro culé no se quedó conforme con eso y quiere más. Es por ello que en las últimas horas se contactó con intermediaros de Rodrygo Goes, futbolista que no es considerado por Xabi Alonso en el Real Madrid debido a las llegadas de Mastantuono y la irrupción de Gonzalo García, y le manifestaron su interés de sumarlo al plantel, según informó UOL Esporte.