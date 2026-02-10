¡Bombazo! El Ascenso deja de ir por TyC Sports y se verá por el streaming de AFA Play: será pago

La AFA decidió transmitir los torneos del Ascenso por su propia plataforma, con un mes gratis y luego suscripción paga.

El fútbol de Ascenso dejará de transmitirse por TyC Sports y pasará a verse exclusivamente a través de AFA Play, la plataforma de streaming de la Liga Profesional, que funcionará bajo un sistema pago tras brindar un primer mes gratuito para los usuarios.

La decisión se tomó durante una reunión del Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza, donde se analizaron las ofertas recibidas por los derechos de televisación y finalmente se resolvió que la AFA controle directamente las transmisiones.

AFA se queda con los derechos del Ascenso y lanza su transmisión paga Fútbol televisación Tras descartar ofertas privadas, la AFA tomó una decisión fuerte que modifica el mapa televisivo del fútbol del Ascenso. Archivo Según lo informado, los usuarios podrán acceder sin costo durante el primer mes y luego deberán suscribirse para continuar viendo los partidos, en el marco de un plan de monetización propio del organismo.

Además, se definió el nuevo esquema de ingresos para los clubes: la Primera Nacional recibirá 65 millones de pesos, la B Metropolitana 20 millones, y la Primera C y el Federal A 12 millones cada una.