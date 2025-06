¡Bomba en Maipú! Renunció Juan Manuel Sara y el Cruzado se quedó sin DT

Declaraciones que hicieron ruido en la CD de Maipú

Juan Manuel Sara declaró luego de la derrota de local con Atlanta, en la previa del breve descanso de los equipos de la Primera Nacional y de cara al mercado de pases, que el Cruzado no estaba en condiciones económicas de concretar buenas incorporaciones y esto no cayó bien en la dirigencia. "El mercado para Maipú no es simple. He tenido la posibilidad de hablar con algunos futbolistas y para nosotros es imposible competir porque no tenemos chances. Lo que se traiga van a ser chicos que no han tenido muchos partidos en la categoría o al menos eso es lo que estamos viendo, nos está costando", dijo en charla con Una de Más, el programa deportivo de MDZ Radio.