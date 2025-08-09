Boca vuelve a la Bombonera para recibir a Racing en un partido trascendental: hora, TV y formaciones

El Boca de Miguel Ángel Russo quiere cortar con la peor racha de su historia sin triunfos (11) ante una Academia que podría un mix pensando en la Copa Libertadores.

Boca y Racing se enfrentaron en febrero: fue triunfo de la Academia por 2-0 por el Apertura.

Boca recibirá este sábado a Racing, por la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol, en un encuentro que será clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo como técnico del equipo de la Ribera.

El partido se jugará en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, comenzará a las 16:30 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que se podrá ver a través de ESPN Premium.

Boca llega más obligado que nunca Boca llega a este partido en un flojísimo momento deportivo, ya que arrastra 11 partidos sin ganar, la peor racha de su historia. Esta situación pone en jaque la continuidad de Russo, quien necesita que sus dirigidos muestren una versión diferente a la de los últimos encuentros y consigan un buen resultado. En el actual torneo Clausura, el Xeneize marcha 13° en la Zona A, con solo dos puntos.

Miljevic Boca Huracán Boca viene de perder ante Huracán y llegó a los 11 partidos sin ganar, la peor marca de su historia. FotoBaires Para este partido decisivo, aún hay dos incógnitas en el 11 inicial de Boca: una pasa por la defensa, donde Ayrton Costa podría volver luego de su lesión, aunque en caso de no estar al 100% jugará Marco Pellegrino, mientras que Malcom Braida y Alan Velasco pelean por un lugar en la mitad de la cancha.

Racing pone un ojo en la Copa Racing, por su parte, viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra para meterse por primera vez en 10 años en los cuartos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, el equipo conducido por Gustavo Costas tuvo un flojo comienzo en el Clausura, sumando solo tres puntos producto de las derrotas como local ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata, y el triunfo en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba.