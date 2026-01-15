Boca vuelve a ceder a Jabes Saralegui y ya se conoce en qué equipo jugará en 2026

Jabes Saralegui fue uno de los jugadores de Boca que comenzaron el 2026 entrenándose de manera diferenciada en el predio de Ezeiza. El volante había regresado a principios de enero luego de un muy buen paso por Tigre , donde logró continuidad y se consolidó en Primera División.

Durante su etapa en el Matador, Saralegui se transformó rápidamente en una de las figuras del equipo dirigido por Diego Dabove. Con ritmo, protagonismo y regularidad, el juvenil encontró un lugar que en Boca todavía no había podido sostener.

Sin embargo, tras algunas semanas trabajando apartado del plantel profesional y al no ser tenido en cuenta por Claudio Úbeda , el club tomó una decisión sobre su futuro inmediato. Y el panorama quedó claro: volverá a salir a préstamo.

Según informó el periodista Germán García Grova, Jabes Saralegui continuará su carrera en Tigre durante este 2026. La cesión será hasta diciembre y contará con una opción de compra, tal como ocurrió en el préstamo anterior.

Jabes Saralegui no será tenido en cuenta por Claudio Úbeda en Boca y por eso vuelve a Tigre.

De esta manera, el volante seguirá vistiendo la camiseta del conjunto de Victoria luego del gran 2025 que tuvo allí. Dabove lo considera una pieza clave dentro del equipo y se espera que vuelva a tener mucho rodaje, algo que en Boca no tenía asegurado.

Más allá del interés concreto de Tigre, Saralegui también había sido seguido por otro club del fútbol argentino. Independiente se metió en la pelea por el mediocampista, según reveló el periodista Claudio Civiello en su canal de Twitch.

Desde Boca estaban dispuestos a escuchar ofertas y evaluar cuál era la mejor alternativa para el jugador. Finalmente, Tigre fue el que más avanzó en las gestiones y se aseguró la continuidad del volante por una temporada más.

Así, Boca vuelve a ceder a uno de sus juveniles y Saralegui tendrá una nueva oportunidad para seguir creciendo, lejos de la Bombonera pero con continuidad garantizada.