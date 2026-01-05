Boca confirmó su agenda de amistosos de pretemporada con una novedad que festejan los socios adherentes
Boca oficializó sus dos amistosos de pretemporada antes del Torneo Apertura y anunció una decisión que beneficiará a miles de hinchas.
A tres días de haber iniciado la pretemporada en el predio de Ezeiza, Boca confirmó sus dos amistosos previos al arranque del Torneo Apertura 2026. El equipo enfrentará a Millonarios de Colombia y a Nacional de Uruguay, con una novedad destacada para los socios adherentes.
El primer compromiso será ante el conjunto colombiano el miércoles 14 de enero en la Bombonera. Para ese partido, Boca destinará el 50 por ciento de las localidades populares a los socios adherentes, una medida celebrada por aquellos que suelen tener menos oportunidades de asistir al estadio durante la competencia oficial.
Boca Juniors jugará un amistoso en la Bombonera
Millonarios, además, tendrá otro cruce de peso en su gira de verano, ya que enfrentará a River el domingo 11 de enero en el Campus de Maldonado, en Uruguay. En el caso del Xeneize, el amistoso servirá como primera prueba formal del año ante su gente.
El segundo encuentro de preparación será el domingo 18 de enero frente a Nacional, en el Estadio San Nicolás de los Arroyos. Ese escenario ya le trae buenos recuerdos al club: allí disputó un amistoso ante Juventude de Brasil el verano pasado y recientemente fue sede del Trofeo de Campeones.
El segundo duelo de preparación de Boca será en San Nicolás
Por el momento, no hay horarios oficiales confirmados para ninguno de los dos partidos, aunque se estima que ambos se jugarían en horario nocturno debido a las altas temperaturas de enero. En los próximos días, el club informará por sus canales oficiales cómo será la venta y el valor de las entradas.
Estos amistosos serán clave para un plantel que todavía no sumó refuerzos. La dirigencia mantiene negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y Alexis Cuello, aunque las operaciones presentan trabas y aún no se resolvieron.
El debut oficial de Boca en el Torneo Apertura será el último fin de semana de enero, frente a Deportivo Riestra en La Bombonera. Todavía no hay día ni horario confirmados, pero el estreno podría darse el domingo 25, en la franja tarde-noche.