Boca confirmó su agenda de amistosos de pretemporada con una novedad que festejan los socios adherentes

Boca oficializó sus dos amistosos de pretemporada antes del Torneo Apertura y anunció una decisión que beneficiará a miles de hinchas.

Como parte de su preparación, Boca jugará ante un rival extranjero en la Bombonera.

A tres días de haber iniciado la pretemporada en el predio de Ezeiza, Boca confirmó sus dos amistosos previos al arranque del Torneo Apertura 2026. El equipo enfrentará a Millonarios de Colombia y a Nacional de Uruguay, con una novedad destacada para los socios adherentes.

El primer compromiso será ante el conjunto colombiano el miércoles 14 de enero en la Bombonera. Para ese partido, Boca destinará el 50 por ciento de las localidades populares a los socios adherentes, una medida celebrada por aquellos que suelen tener menos oportunidades de asistir al estadio durante la competencia oficial.

Millonarios, además, tendrá otro cruce de peso en su gira de verano, ya que enfrentará a River el domingo 11 de enero en el Campus de Maldonado, en Uruguay. En el caso del Xeneize, el amistoso servirá como primera prueba formal del año ante su gente.

El segundo encuentro de preparación será el domingo 18 de enero frente a Nacional, en el Estadio San Nicolás de los Arroyos. Ese escenario ya le trae buenos recuerdos al club: allí disputó un amistoso ante Juventude de Brasil el verano pasado y recientemente fue sede del Trofeo de Campeones.

El segundo duelo de preparación de Boca será en San Nicolás. Mientras Úbeda espera por refuerzos, el plantel de Boca trabaja en Ezeiza pensando en llegar de la mejor manera al Apertura y la Libertadores. Por el momento, no hay horarios oficiales confirmados para ninguno de los dos partidos, aunque se estima que ambos se jugarían en horario nocturno debido a las altas temperaturas de enero. En los próximos días, el club informará por sus canales oficiales cómo será la venta y el valor de las entradas.