Barcelona goleó a Mallorca y sigue firme en la cima de La Liga

Barcelona venció con autoridad a Mallorca por 3-0 en el Camp Nou , en el partido correspondiente a la fecha 23 de La Liga 2025/2026 , y continúa como único líder del campeonato español. El encuentro pudo seguirse en vivo por Disney+ Plan Premium para Sudamérica .

El equipo dirigido por Hansi Flick fue de menos a más y terminó resolviendo el partido con contundencia en el segundo tiempo. Los goles del conjunto azulgrana fueron convertidos por Robert Lewandowski , Lamine Yamal y Marc Bernal , en una noche sólida para el local.

Mallorca sorprendió en los minutos iniciales y tuvo las primeras aproximaciones claras. Jan Virgili protagonizó una arremetida peligrosa tras recuperar el balón y enviar un centro atrás que, tras un rebote, casi termina en gol en el primer palo defendido por Joan García .

La visita volvió a avisar a los 16 minutos con un centro preciso de Mateu Morey que Vedat Muriqi apenas logró desviar, enviando la pelota muy cerca del arco. Minutos más tarde, Virgili volvió a exigir al arquero culé con un remate rasante bien contenido.

Barcelona respondió con claridad a los 25 minutos: Marcus Rashford sacó un remate tras un recorte desde la derecha que pasó a milímetros del palo. El gol llegó casi de inmediato. Otro disparo del delantero inglés rebotó en un defensor y el balón le quedó servido a Lewandowski, que definió con jerarquía en el mano a mano para abrir el marcador a los 28 minutos.

Antes del descanso, el conjunto blaugrana tuvo chances para ampliar la ventaja. Rashford volvió a exigir a Leo Román, primero con un remate alto y luego con un tiro libre brillante que obligó al arquero de Mallorca a una atajada espectacular.

Barcelona lo liquidó en el complemento

En el segundo tiempo, Barcelona asumió el protagonismo y comenzó a inclinar definitivamente el partido. Con Lamine Yamal como principal desequilibrante, el local encontró los espacios necesarios para ampliar la diferencia.

A los 54 minutos, Marc Casadó estuvo cerca del segundo tras un remate que, luego de un rebote, dio en el travesaño. La insistencia tuvo premio a los 60: Yamal encaró hacia el centro del área, sacó un remate seco con su pierna izquierda y marcó un verdadero golazo para el 2-0.

Mallorca tuvo una chance aislada para descontar a los 80 minutos, cuando Antonio Sánchez quedó mano a mano con Joan García, pero el arquero volvió a responder con seguridad.

El resultado se cerró a ocho minutos del final con una gran definición de Marc Bernal, que recibió un pase en cortada, eludió a un defensor y definió con clase para sellar el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, Barcelona lidera La Liga con 58 puntos, cuatro más que Real Madrid, y ratifica su gran momento en la recta decisiva del campeonato.