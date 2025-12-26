Automovilismo: Lautaro Campione, el mendocino que se prepara para un 2026 inolvidable

Lautaro Campione cerró un 2025 inolvidable. Con apenas 16 años no solo sumó otra gran temporada en la Fórmula Nacional , sino que además se subió al TC2000 y recibió la invitación para formar parte de la pretemporada del flamante equipo argentino que debutará en la Fórmula 4 en 2026.

Días atrás, luego de la última fecha del TC2000 en Junín y de regreso a Mendoza, Lautaro Campione, acompañado por su padre, Fabián, y por Ricardo López- visitó la localidad de Marcos Juárez, Córdoba. Allí compartió una reunión con los ingenieros Nicolás Blanco y Gregorio Mandrini, quienes renunciaron al Racing Bulls de la Fórmula 1, escudería de la cual eran parte, para dedicarse de lleno al desarrollo del Alpha 54 Racing, el primer equipo argentino de la Fórmula 4 .

La reunión fue clave para ultimar detalles para el viaje a Italia . Lautaro viajará solo el 14 de febrero y entre el 16 y el 28 de ese mes realizará una exigente prueba física, psicológica, en simulador y en pista que le podría abrir la posibilidad de hacer carrera en Europa, el sueño que persigue desde que se subió al karting a los 6 años.

En sus primeros días en Europa, Lautaro será evaluado por la Formula Medicine , la clínica italiana líder en la preparación física y mental de pilotos de automovilismo . También trabajará con Avehil Simulator , otra empresa de primerísimo nivel que ofrece un realismo extremo en su simulador de carreras. Luego vendrán los días de pruebas en pista, en escenarios que próximamente serán confirmados por el Alpha 54 Racing.

Campione vivirá días inolvidables con el objetivo de quedarse a trabajar toda la temporada con el Alpha 54 Racing. Primero en la Fórmula Winter y luego en la Fórmula 4 Italiana.

Un 2025 inolvidable para Campione

Los números del joven oriundo de Las Heras hablan por sí solos: a su corta edad fue invitado por los organizadores del TC2000 a sumarse al equipo Corsi Sport en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Luego de un gran fin de semana, la confianza en Campione fue ratificada y compitió en las restantes cuatro fechas del año: San Juan, Uruguay, Salta y Junín.

En las cinco jornadas disputadas en el TC2000, Campione sumó 22 puntos y en dos ocasiones finalizó 7º luego de haber largado varios puestos por detrás. También se llevó dos veces el premio del 3º puesto en la Copa Rookie, la competición que reconoce el trabajo de los debutantes en la categoría. Subirse a competir en autos con techo es algo que Campione conoce desde 2024, cuando fue campeón del Top Race Junior.

En la Fórmula Nacional, Lautaro cerró otra gran temporada. Quedó sexto en la tabla general en un año donde las complicaciones mecánicas le dejaron varios dolores de cabeza. A lo largo del 2025 sumó podios y ganó una carrera.

Lautaro Campione 09 Lautaro tuvo un gran 2025 y se prepara para un mejor 2026. Prensa Lautaro Campione

En el medio, despuntó el vicio con su hobbies, el karting, donde ganó el campeonato mendocina en la categoría Senior 125.

Tras un año inolvidable donde compitió con tres vehículos distintos, la próxima vez que se suba a un auto será en la segunda quincena de febrero. En Italia manejará uno de los Tatuus F4 T-421 2026 del equipo argentino Alpha 54 Racing, en vísperas de lo que puede ser una temporada entera en Europa.