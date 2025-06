Austria desafía a Franco Colapinto: mal balance, tráfico y un Alpine complicado

En cuanto a Colapinto , el propio argentino reconoció que nunca se sintió cómodo con el coche: “No fue muy bien, no me sentí cómodo en general. En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra”, explicó tras bajarse del Alpine .

Franco Colapinto habló tras las dos primeras prácticas en Austria

En la FP2 hubo complicaciones para Colapinto: terminó 20°

El problema llegó en la FP2: Colapinto probó cambios en la configuración, pero el balance no mejoró. Además, se encontró con tráfico, cometió pequeños errores y expresó su disgusto por radio con el ajuste del alerón delantero. Gasly, por su parte, también empeoró su tiempo respecto a la FP1 y quedó a más de un segundo de Norris, pero la diferencia interna en Alpine fue aún mayor en esta segunda práctica.

Pese al mal viernes, Colapinto mantuvo la calma: “Hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana. Mejoraron el resto, a mí me está costando en esas curvas rápidas que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo”, detalló. Y agregó: “Lo que veíamos al principio del día de hoy, después de la FP1, es que no había muchas opciones para ir en la dirección que quería ir. Hay que buscar otra cosa. Soy fuerte con el auto cargado de combustible, pero entonces no soy rápido sin la carga completa. Solo hay trabajo que hacer por la noche”.

Incluso bromeó sobre la tendencia de tener problemas los viernes: “Creo que todavía no soy fan de los viernes. Podría ser bueno tener un buen viernes un día”, lanzó entre risas.

colapinto vivi.jpg Franco Colapinto se prueba en el Red Bull Ring de Austria. Foto: Instagram Alpine.

Austria, un circuito con muy buenos antecedentes para Colapinto

Más allá del presente complicado, Colapinto tiene buenos recuerdos de Austria: en su debut en F3 en 2022 sumó un tercer puesto en la sprint y un sexto en la carrera principal con Van Amersfoort Racing. En 2023, con MP Motorsport, logró ser 13° en la sprint y 4° en la final. Pero su mejor marca fue en Fórmula 2, cuando clasificó 4°, sufrió contratiempos y remontó para terminar segundo. En ese podio compartió escalón con dos nombres hoy titulares en F1: Gabriel Bortoleto (1°) e Isack Hadjar (3°).

Los antecedentes alimentan la esperanza de que, con un coche mejor balanceado y una clasificación sólida, Franco pueda meterse en la zona de puntos este domingo. Pero en la Fórmula 1 no alcanza solo con talento: la ingeniería tiene que acompañar.

La actividad continuará este sábado desde las 7:30 con la Práctica Libre 3, la última oportunidad de ajustar el Alpine antes de la clasificación (11:00). El domingo, la carrera a 71 vueltas largará a las 10:00.

El desafío está planteado: revertir un viernes flojo, encontrar confianza en curvas rápidas y traducir el buen ritmo de carrera en una vuelta rápida que lo acerque a la Q2. El Red Bull Ring ya lo vio brillar antes. Ahora, le toca a Franco y Alpine demostrar que pueden dar vuelta la página.

¿Podrá hacerlo? El reloj y el cronómetro empiezan a correr de nuevo en Austria.