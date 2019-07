Atento Tomba: Palmeiras perdió su invicto

Palmeiras, puntero del campeonato de Primera División del fútbol brasileño y próximo rival de Godoy Cruz en los octavos de final de la Copa Libertadores, perdió esta noche su invicto ante el Ceará por 2 a 0 en partido de la undécima fecha y puede ser alcanzado por el Santos que dirige el argentino Jorge Luis Sampaoli, cuando visite este domingo a Botafogo en Río de Janeiro.

El encuentro se disputó en el estadio Castelao de Fortaleza, y para el conjunto nordestino convirtieron los delanteros Mateus Gonçalves Martins, (32m. Pt.) y Leandro Carvalho da Silva, (27m. St.).

En tanto, Cruzeiro igualó hoy 0-0 ante Bahía en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador. Cruzeiro será el rival de River Plate el próximo martes 23 en el Monumental de Núñez (19.15) por la ida de octavos de final de Copa Libertadores de América.

Por su parte en el estadio Sao Januario, Vasco da Gama dio vuelta el resultado en el segundo tiempo y derrotó 2-1 a Fluminense. Los goles del triunfo para el once del DT Vanderley Luxemburgo los marcaron el defensor Leandro Castán (22m. St.) y el volante Bruno César (31m. St.). Había comenzado ganando el "Flu" con un gol del extremo Pedro Abreu, a los 47m de la etapa inicial.

En el Beira Rio, de Porto Alegre, Internacional igualó en un tanto con el Gremio de la misma ciudad, en el Clásico Gaúcho. El defensa Paulo Miranda anotó, en contra, la ventaja para el "Inter" (22m. Pt.) y el puntero Luan empató (26m. St.) para los "Tricolores", conducidos por Renato Portaluppi.

Por último, en la goleada de la fecha, Paranaense derrotó 4-0 como visitante al Alagoano en el estadio Rey Pelé de Maceió, con un tanto del extremo argentino Braian Romero (ex Colón, Argentinos Juniors e Independiente) en el cierre del encuentro (45m. +3 St.) Los otros goles del equipo de Curitiba, fueron obra del defensor Mádson, (41 m. Pt.), y de los volantes Thonny Anderson, (15m. St.), y Leo Cittadini (41m. St.).

En el Paranaense (que recibirá a Boca Juniors, el martes 24 de julio, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores) ingresó, en el segundo tiempo, el volante Tomás Andrade (ex River Plate), mientras que el el Alagonao, lo hizo el mediocampista Jonathan Gómez (ex At. Tucumán, Arsenal, y Rosario Central).

Mañana se enfrentarán Botafogo-Santos (11), Atlético Mineiro-Fortaleza (16), Corinthians-Flamengo (16) y Avaí-Goias (19). El lunes cerrarán el San Pablo y Chapecoense (20).

Palmeiras lidera con 26 unidades, seguido por el Santos 23, Flamengo 20, Atl. Mineiro 19, Internacional 17, Paranaense y Botafogo 16, Goais, Corinthians, Gremio, Bahia, y San Pablo 15, Ceará 14, Fortaleza 13, Vasco Da Gama 12, Cruzeiro 10, Fluminense 9, Chapecoense 8, Alagoano 6, y Avaí 4 puntos.