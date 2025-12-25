Atento, mundo Boca: el importante anuncio de Navidad del chileno Carlos Palacios

El mediocampista de Boca, Carlos Palacios, aprovechó la Navidad para compartir una noticia personal que generó una ola de mensajes y reacciones en redes.

En plena Navidad, Carlos Palacios sorprendió con un mensaje íntimo que marcó un antes y un después en su vida. Foto: @Tato_Aguilera

La Navidad de 2025 quedará grabada para siempre en la historia personal de Carlos Palacios. No por un partido, un gol o una actuación con la camiseta de Boca, sino por una noticia que excede cualquier cuestión deportiva: el futbolista chileno anunció que será padre.

El anuncio llegó en plena celebración navideña, a través de sus redes sociales, con un mensaje breve y cargado de emoción. “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotit@”, escribió apenas comenzó el 25 de diciembre, transformando la fecha en un festejo doble junto a su pareja.

El anuncio familiar de Carlos Palacios La publicación estuvo acompañada por una imagen que terminó de confirmar la noticia. En la postal, Palacios aparece arrodillado, besándole la panza a su novia, en una escena íntima y cargada de simbolismo que rápidamente se viralizó y se llenó de felicitaciones.

Carlos Palacios será papá por tercera vez Chileno Palacios será papá por tercera vez. Foto: ig/carliitospalaciios00. Minutos después, el mediocampista sumó otro mensaje que reflejó la magnitud del momento que atraviesa. “El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”, expresó, dejando en claro la emoción que vive la pareja.

Será el primer hijo en común y una nueva etapa familiar para el jugador, que ya es padre de dos varones de una relación anterior. La noticia fue celebrada por hinchas, compañeros y referentes del Mundo Boca, que inundaron el posteo con mensajes de apoyo.