¡Atención, Chacarero! Ya tiene fecha el choque entre San Martín y Sarmiento de La Banda

Atlético San Martín es el único equipo mendocino en carrera en el Torneo Federal A . Eliminados Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club (descendió), el Chacarero se ilusiona con poder pelear el ascenso a la Primera Nacional hasta las últimas instancias y a pesar de las dificultades.

Es que el torneo es larguísimo y tras dos etapas de grupos, ahora recién comienzan los playoff de la Reválida y lo hará en 16avos de final ante uno de los equipos que quedó eliminado en la zona campeonato: Sarmiento de La Banda , de Santiago del Estero.

La llave se jugará a partido ida y vuelta y el conjunto santiagueño cuenta con ventaja deportiva, como todos los que "cayeron" de la Zona Campeonato.

Según se hizo oficial este jueves, el encuentro de ida, a jugarse en el Libertador San Martín , será el próximo viernes 3 de octubre a las 21.30.

El viernes 3 de octubre, el León recibe en el Libertador Gral San Martín desde las 21:30 hs a Sarmiento de La Banda, por los 16vos de Final de la segunda etapa, del Torneo #FederalA . pic.twitter.com/xdp0ppQ1T2

De andar regular en la primera parte del torneo, el Albirrojo no pudo meterse en la Fase Campeonato y cayó a la Reválida. Allí, con la llegada de Christian Corrales a la dirección técnica, pudo acomodarse y realizó una muy buena segunda parte, clasificando tercero.

Ahora, perseguirá el sueño de ascenso de sus hinchas con la complicación de un torneo muy duro, contra equipos mejor armados, pero con la ilusión intacta.