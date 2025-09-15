Armand Duplantis batió su propio récord y es tricampeón del Mundial de Atletismo

Armand Duplantis, el fenómeno de la pértiga, volvió a superarse en el tercer intento y agrandó su leyenda: 34 títulos conquistados y 14 récords mundiales.

El festejo eufórico del sueco Armand Duplantis tras establecer un nuevo récord mundial en salto con garrocha.

El estadounidense nacionalizado sueco, Armand Duplantis, se consagró campeón mundial de atletismo por tercera vez consecutiva rompiendo el récord vigente hasta ahora, de 6.29 metros, con 6,30.

Sin lugar a duda, el nacido en Luisiana hace 25 años se convirtió en una leyenda viva del atletismo y este lunes ratificó dicha condición al consagrarse campeón mundial por tercera vez consecutiva en el estadio Nacional de Tokio, Japón.

Si bien ya de por sí es un hito el tricampeonato, este en el país asiático quedará en la historia como la consagración en la que Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga. La marca anterior era de 6,29 metros y ahora será de 6,30, siendo la decimocuarta vez que el sueco quiebra su registro.

El impresionante salto de Armand Duplantis para establecer un nuevo récord mundial Duplantis rompió su récord y es tricampeón mundial de atletismo Duplantis rompió su propio récord y es tricampeón mundial de atletismo. EFE

Duplantis logró conseguir este récord en su tercer y último intento tras dos oportunidades en las que estuvo cerca de concretarlo. El atleta sueco dominó la prueba sin problemas y se aseguró la victoria con la marca de 6,15 metros.