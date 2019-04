Arias avisó que Racing también irá por la Copa de la Superliga

El arquero titular de Racing Club, Gabriel Arias, avisó hoy que el objetivo del reciente campeón de la Superliga "ahora" es la Copa de la Superliga.

"El objetivo ahora es la Copa de la Liga. Nos vamos a preparar para eso", apuntó el futbolista en conferencia de prensa, acompañado del volante Matías Zaracho.

"Estoy cómodo acá. Tengo dos años más de contrato. Luché por estar en un lugar como éste. Venimos de un par de días libres. El título ya pasó y ahora hay que ir por más", reconoció el ex arquero de Defensa y Justicia e internacional con Chile.

Racing se consagró hace dos fechas como campeón de la Superliga y Arias fue una de las figuras, al punto de recibir solamente 16 goles y ser la valla menos vencida del certamen.

Por su parte, Zaracho, otra pieza clave en el equipo dirigido por Eduardo Coudet, adelantó que se quiere quedar en el club para "jugar la Copa Libertadores del año que viene".

Además, el juvenil, en concordancia con Arias, apuntó "al próximo objetivo" y reconoció que "ya" está metido en ser campeón de la Copa.

"Estoy tranquilo. Si llegan ofertas, se manejarán. Veremos qué será lo mejor para mí. Coudet me dio la continuidad que no había tenido. Me pude afianzar en el equipo", destacó Zaracho en el cierre del contacto con la prensa.

Racing por ser campeón se clasificó directamente a los octavos de final, al igual que los primeros seis del campeonato, y allí se enfrentará con el vencedor de Estudiantes de La Plata y Banfield.