Argentina Open 2026: Juan Manuel Cerúndolo ganó con autoridad y avanzó a segunda ronda
Juan Manuel Cerúndolo venció al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2 y pasó a la segunda ronda del Argentina Open.
El tenista porteño Juan Manuel Cerúndolo tuvo un estreno contundente en el Argentina Open 2026 y avanzó a la segunda ronda tras vencer con claridad al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2, en una actuación de alto nivel ante el público local.
El argentino llegaba con confianza luego de una buena semana en el Challenger de Rosario y afrontaba un debut exigente frente a un rival sólido sobre polvo de ladrillo, que lo había superado en tres de los cuatro cruces previos. Sin embargo, Cerúndolo impuso condiciones desde el comienzo y nunca dejó dudas.
Juan Manuel Cerúndolo se quedó con una gran victoria y va por más
En el primer set, un quiebre temprano le permitió tomar el control del partido. Firme desde el fondo de la cancha y preciso con la derecha, el local amplió la diferencia con un segundo rompimiento y cerró el parcial sin sobresaltos. Altmaier intentó variar alturas y ritmo, pero no logró incomodar al argentino.
La superioridad se mantuvo e incluso se profundizó en el segundo set. Cerúndolo volvió a quebrar en dos oportunidades, sostuvo la agresividad y manejó el trámite con autoridad hasta sellar el triunfo. En la próxima ronda se medirá con el español Pedro Martínez.
El resto de los argentinos en el Argentina Open
Más tarde en la jornada, Facundo Díaz Acosta cayó por 6-7 y 3-6 ante el chileno Alejandro Tabilo, mientras que Román Burruchaga se impuso ante el serbio Laslo Djere por 6-2 y 6-4.
Finalmente, ya para la noche en el estadio Guillermo Vilas, Federico Coria tendrá un duro partido ante el italiano Matteo Berrettini y Camilo Ugo Carabelli, quien viene de retener el título del Challenger de Rosario, protagonizará el duelo entre argentinos frente a Francisco Comesaña.
Fuente: NA