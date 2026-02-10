Argentina Open 2026: Juan Manuel Cerúndolo ganó con autoridad y avanzó a segunda ronda

Juan Manuel Cerúndolo venció al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2 y pasó a la segunda ronda del Argentina Open.

El tenista porteño Juan Manuel Cerúndolo tuvo un estreno contundente en el Argentina Open 2026 y avanzó a la segunda ronda tras vencer con claridad al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2, en una actuación de alto nivel ante el público local.

El argentino llegaba con confianza luego de una buena semana en el Challenger de Rosario y afrontaba un debut exigente frente a un rival sólido sobre polvo de ladrillo, que lo había superado en tres de los cuatro cruces previos. Sin embargo, Cerúndolo impuso condiciones desde el comienzo y nunca dejó dudas.

Juan Manuel Cerúndolo se quedó con una gran victoria y va por más



En el primer set, un quiebre temprano le permitió tomar el control del partido. Firme desde el fondo de la cancha y preciso con la derecha, el local amplió la diferencia con un segundo rompimiento y cerró el parcial sin sobresaltos. Altmaier intentó variar alturas y ritmo, pero no logró incomodar al argentino.

La superioridad se mantuvo e incluso se profundizó en el segundo set. Cerúndolo volvió a quebrar en dos oportunidades, sostuvo la agresividad y manejó el trámite con autoridad hasta sellar el triunfo. En la próxima ronda se medirá con el español Pedro Martínez.