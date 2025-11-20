Argentina enfrenta a Alemania por un lugar en las semis de la Copa Davis: hora y TV de un duelo clave

Argentina se medirá con Alemania este jueves 20, en Bolonia, por un lugar en las semifinales de la Copa Davis , certamen que el equipo albiceleste ganó por única vez en 2016. El cruce comenzará no antes de las 12, luego de la serie entre España y República Checa, que abrirá la jornada a las 6.

El ganador de ese primer enfrentamiento será el rival del vencedor del duelo entre argentinos y alemanes en la semifinal del viernes. Los encuentros del equipo nacional podrán verse en vivo por TyC Sports y DSports.

El capitán argentino Javier Frana convocó para los singles a Francisco Cerúndolo (21°), Tomás Etcheverry (60°) y Francisco Comesaña (61°). En el dobles, la dupla será la formada por Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (25°), una de las más competitivas del circuito.

Alemania, capitaneada por Michael Kohlmann, presentará un equipo fuerte encabezado por Alexander Zverev (3°), acompañado por Jan-Lennard Struff (84°) y Yannick Hanfmann (104°) para los singles. En el dobles jugarán Kevin Krawietz y Tim Puetz, ambos ubicados en el puesto 11 del ranking.

Argentina enfrentará este jueves a Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis.

El duelo aparece muy equilibrado en la previa. Aunque Zverev es número 3 del mundo, Cerúndolo se convirtió en uno de los rivales que más incomodaron al alemán en los últimos años: el argentino ganó tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos, perdiendo solo cuando estaba lesionado en el Masters 1000 de Canadá.

El segundo punto también se proyecta parejo. Etcheverry asoma como el candidato para el single argentino, tras su gran actuación en la serie anterior frente a Países Bajos, mientras que Alemania decidirá entre dos jugadores de rendimiento irregular.

El dobles, por su parte, podría definirse por detalles: tanto Zeballos–Molteni como Krawietz–Puetz figuran entre las duplas de mayor jerarquía del circuito.

Cómo llega cada equipo a los cuartos de la Copa Davis

El ganador del cruce enfrentará el viernes al vencedor de España vs. República Checa, duelo que no contará con la presencia del número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. Argentina alcanzó esta instancia tras superar a Noruega por 3-2 a comienzos de año y vencer con autoridad a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda clasificatoria. La misión es clara: avanzar y acercarse al ansiado segundo título de Copa Davis.

Alemania, en tanto, llega con confianza luego de eliminar por 3-1 a Israel y por 4-0 a Japón, y sueña con conquistar su cuarta “Ensaladera”, tras los títulos obtenidos en 1988, 1989 y 1993.

La primera semifinal ya tiene protagonistas

Mientras tanto, la parte alta del cuadro ya quedó definida. Bélgica sorprendió a Francia y regresó a una semifinal tras siete años, mientras que Italia, campeona en 2023 y 2024, arrasó ante Austria sin perder sets para sellar su clasificación.