Arde Gutiérrez Sport Club: el picante posteo del expresidente que generó revuelo en el club

El presente del club mendocino no es el mejor, ya que no sólo se ubica en el último puesto de la zona B, con 4 unidades y una sola victoria en todo el torneo, sino que además sufre una feroz interna dirigencial que tuvo otro capítulo tras la caída en el Este de la provincia.

“A todos los hinchas, socios, ex dirigentes, ex presidentes, no podemos dejar que esta gente se nos caguen de risa en la cara. Esta gente, que no fueron dirigentes (sic), son oportunistas. Pablo Martínez y Lucas Montalto son estafadores”, apuntó Quiroga contra los actuales conductores del Celeste.