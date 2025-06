Arde Gutiérrez: apareció una bandera con un mensaje mafioso en su estadio

“A todos los hinchas, socios, ex dirigentes, ex presidentes, no podemos dejar que esta gente se nos caguen de risa en la cara. Esta gente, que no fueron dirigentes (sic), son oportunistas. Pablo Martínez y Lucas Montalto son estafadores”, apuntó Quiroga contra los actuales conductores del Celeste.

El comunicado de los jugadores de Gutiérrez

En medio de todo este presente, y luego de la caída 3 a 0 ante San Martín, los jugadores de Gutiérrez Sport Club sacaron un comunicado en el que contaron con lujo de detalles el momento que están atravesando en el club.

En la nota, los jugadores dan cuenta de una deuda que mantiene el club maipucino con ellos y que asciende a los tres y hasta cuatro meses. Al mismo tiempo, relatan el riesgo que corren algunos de los futbolistas de ser desalojados de las viviendas que les brindó la institución, y también acusan la falta de materiales para trabajar, como pelotas e indumentaria, además del mal estado de las instalaciones.

"Nos entristece tener que comunicar esto y le pedimos nuestras más sinceras disculpas al hincha genuino de este club, pero no tenemos otra forma para poder alzar nuestra voz y queremos ser escuchados porque antes de ser jugadores de fútbol, somos personas y trabajadores como cada uno que esté leyendo este mensaje", expresa en el comunicado.

La bandera que apareció este martes

En medio de todo este caos, este martes apareció en la puerta del entrada al club una bandera con un mensaje amenazante contra los dirigentes de la institución.

"Con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigente$", dice el trapo que dejaron en forma anónima en los portones de ingreso al estadio.

bandera gutiérrez.jpeg La bandera que apareció este martes en Gutiérrez.

Está claro que Gutiérrez está pasando por un momento difícil y que necesitará de la unidad de su gente para salir adelante. Mientras tanto, se sumó un nuevo capítulo a una novela de terror de un club que a comienzo de año pretendía estar en la pelea por el ascenso y que el presente económico e institucional le dio un golpe de realidad tremendo.