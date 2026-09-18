Aprevide sancionó a Platense por los graves incidentes tras el duelo contra Fluminense

Platense deberá jugar los próximos dos partidos por la Liga Profesional de Fútbol a puertas cerradas debido a los bochornosos incidentes del pasado martes.

La Aprevide, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sancionó a Platense con la disputa de sus próximos dos partidos a puertas cerradas. La medida se aplicó tras los graves incidentes ocurridos el pasado martes al finalizar el encuentro ante Fluminense por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conflicto se desencadenó cuando la parcialidad visitante demoró su salida para festejar con sus futbolistas e inició cánticos provocadores hacia la hinchada local, acción en la que también participaron simpatizantes de Vélez presentes en dicho sector. Ante esto, un grupo de hinchas del Calamar ubicado en la tribuna Goyeneche invadió el campo de juego para dirigirse hacia la tribuna Cozzi, lo que desencadenó disturbios y el robo de una bandera del equipo brasileño.

Platense deberá jugar sus próximos dos partidos como local a puertas cerradas. Fotobaires Como consecuencia directa de esta sanción y de la severa situación de seguridad, se cayeron definitivamente las negociaciones entre las directivas de Platense y Newell’s para permitir público visitante este domingo a las 17 en Vicente López, por la décima fecha del Torneo Clausura.

A pesar de que Aprevide había dado un aval preliminar y se evaluaba el expendio de 4.000 entradas a un valor de 80.000 pesos, la dirigencia del Marrón dio marcha atrás y dejó al club rosarino sin la posibilidad de acompañar a su equipo, condición que no ejerce en certámenes locales desde febrero de 2022.

Además, el Calamar se vería impedido de poder llevar a su hinchada para el clásico contra Argentinos Juniors, uno de los partidos más esperados de todo el año, dentro de dos fines de semana por la fecha 12 en el Estadio Ciudad de Vicente López.