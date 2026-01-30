AFA anunció la renovación de los cuerpos técnicos de las distintas selecciones: por qué no incluye a Scaloni
La AFA acordó la extensión del vínculo de todos los representantes de los seleccionados nacionales, con la única excepción de Scaloni en la Mayor.
La gestión de Claudio Tapia como presidente de la AFA se ha sostenido en todos estos años principalmente en el proyecto de las selecciones nacionales, tanto la Mayor como la juveniles, cuyo éxito es indiscutible, tanto en resultados como en la identificación de sus respectivos representantes con los dirigentes.
En ese sentido, el ente madre del fútbol argentino hizo un importante anuncio este viernes en redes sociales y sus plataformas digitales: los distintos cuerpos técnicos de prácticamente todas las categorías renovaron sus respectivos contratos, extendiendo el vínculo hasta 2028.
AFA renovó los contratos de los cuerpos técnicos de la selecciones nacionales
A razón de esta importante medida, el Chiqui se reunió presencialmente con los distintos técnicos y asistentes que rubricaron su continuidad. Los mismos son los de las selecciones Sub 20, Sub 17 y Sub 15 masculinas; la Mayor, Sub 20, Sub 17 y Sub 15 femeninas; la Mayor y Sub 20 de Fútbol Playa; la Sub 20 del Ascenso; y el Departamento de Entrenadores de Arqueros
La única y notable (y llamativa) excepción fue la Selección argentina masculina mayor, la más exitosa de todas y la que más alegrías le dio al país. Lionel Scaloni tiene contrato hasta julio de 2026, cuando finalice el Mundial, y pese a que muchas veces se habló de qué sucederá después con él, su futuro aún no está oficialmente definido.
Según se pudo saber, el pujatense sí recibió una oferta de renovación y la misma sería hasta 2030, aunque todavía se están conversando los términos y condiciones, razón por la cual aún no fue anunciada su continuidad. Aún así, hay optimismo de que se llegará a un acuerdo y, de hecho, Pablo Aimar (ayudante de campo del DT campeón del mundo) formó parte de la reunión de hoy con Tapia, como se pudo apreciar en las fotos que compartió la AFA.