A pesar de todo, Gómez resiste: “Sigo con fuerzas”

Luego de aguardar varios minutos, más de la cuenta, Marcelo Gómez se hizo presente en la sala de conferencia de prensa para dialogar con los periodistas. El DT, que lógicamente estuvo a la defensiva, se mostró con fuerzas y con convicción para continuar en su cargo, aunque reconoció que por los resultados no sería “descabellado” que la dirigencia le pida dejar el club.

“Entendiendo cómo son las reglas de este juego no sería descabellado que se tome esa decisión”, dijo primeramente el técnico sobre una posible decisión del club de que no continué. Luego aclaró: “Pero estoy tranquilo y con fuerzas”.

Sin embargo confesó que después de la goleada sufrida ante la Academia, Gómez pensó en irse ante la nula respuesta anímica que tuvo el equipo en ese partido: “Si esta pregunta me la hacían después del partido con Racing, no hubiese respondido lo mismo porque me habían quedado algunas dudas con respecto al equipo”.

Después Gómez contó a qué se aferra para continuar: “Hoy vi una entrega que emocionaba, el equipo tuvo mucha actitud y destaco que dieron una respuesta anímica que era lo que necesitábamos”.

En cuanto a la polémica de no meter al Morro García y a Viera de entrada, el DT respondió: “Fue una desición táctica porque entendía que para este partido necesitaba jugadores que elegí”.

Posteriormente el técnico volvió a remarcar: “Si analizamos resultados no me puedo defender y esto se termina en dos minutos, pero en cuanto a funcionamiento y a actitud hubo partidos donde estuvimos a la altura”.

“No tengo dudas que los jugadores respondieron y que jugando con esta actitud positiva y también desde lo futbolístico, el próximo partido lo vamos a ganar”, siguió.

Por último, Gómez coincidió con la prensa de que el equipo siempre se cae ante el primer golpe: “Es una buena interrogante que seguramente será una tarea para nosotros entender porqué ante la primera adversidad el equipo no tiene respuestas anímicas y espirituales para reponernos”.