A Flavio Briatore le pidieron que elija al mejor piloto de F1 de toda la historia y nombró a cuatro: "Tuvimos a..."

El empresario italiano, en una entrevista con el diario Corriente della Sera, fue consultado acerca de su piloto favorito de la historia de la F1 . "De todos los tiempos, no lo sé, porque tuvimos a Schumacher , Ayrton Senna , Fernando Alonso ... Ahora mismo, el número 1 es, sin duda, Max Verstappen ", respondió.

Curiosamente, a pesar de nombrar a más de un corredor, no incluyó en la lista a Juan Manuel Fangio . 5 veces campeón del mundo (1951, '54, '55, '56 y '57) con cuatro escuderías distintas (Alfa Romeo, Maserati, Mercedes Benz y Ferrari) y 2 veces subcampeón ('50 y '53), el argentino es reconocido por muchos organismos, revistas y rankings especializados, así como también muchas leyendas del automovilismo, como el más grande piloto de todos los tiempos. Al parecer, Briatore no comparte esta apreciación.

Durante la misma nota, el italiano reveló que nunca más volvió a ver a Schumacher tras el accidente que sufrió en 2013 que lo dejó con daños cerebrales y físicos irreparables . "Si cierro los ojos, lo recuerdo sonriendo después de una victoria, y prefiero recordarlo así en lugar de acostado en una cama. Pero me comunico frecuentemente con Corinna (su esposa)", confesó.

En ese sentido, contó cuál de los 7 títulos que ganó el alemán es el que recuerda con más cariño: "El primero, en 1994. Teníamos a la Federación en contra. Ferrari y McLaren no estaban contentos de ser derrotados por un chico de 19 años y por un equipo cuya propiedad fabricaba camisetas. Ni hablar de mí: un tipo bronceado, con cabello largo, que no era ingeniero ni apasionado por el automovilismo. Había visto mi primer GP en Australia porque me llevó Benetton", relató Briatore.