A cuatro años de su retiro, Federer vuelve al US Open: cuándo juega y contra quién

Roger Federer volverá a pisar una cancha en Nueva York este martes por la noche, casi cuatro años después de haber disputado su último partido como profesional. El suizo, que se retiró en septiembre de 2022 a los 41 años, será una de las grandes figuras de una exhibición que reunirá a varios nombres históricos del tenis durante la previa del US Open .

El encuentro comenzará a las 21, hora de Argentina, y Federer se enfrentará al estadounidense Andy Roddick, exnúmero uno del mundo. Una vez finalizado el partido de singles, ambos compartirán cancha con John McEnroe y Andre Agassi para disputar un encuentro de dobles.

La expectativa por volver a verlo jugar generó inevitablemente preguntas sobre un eventual regreso al circuito profesional. Sin embargo, Federer fue contundente al ser consultado por esa posibilidad y descartó que su presencia en Nueva York sea el primer paso hacia una vuelta a la competencia.

“No, absolutamente. Gracias por preguntar. Me alegra que hayas preguntado para poder aclararlo. No, absolutamente no… Estoy demasiado ocupado, apenas encuentro tiempo para jugar”, afirmó el suizo.

El extenista también habló sobre su estado físico y explicó que disfruta actualmente del tenis desde una perspectiva completamente diferente. “Mi cuerpo está acabado. Me siento bien, pero ahora soy simplemente un aficionado, disfruto viendo tenis ”, señaló.

La exhibición de esta noche representa, entonces, un reencuentro con la competencia desde un lugar recreativo y junto a algunas de las figuras que fueron protagonistas de su época. Federer dejó claro que no pretende utilizar este tipo de eventos para preparar un regreso al circuito.

De hecho, el suizo aseguró que tampoco siente nostalgia por las exigencias de su antigua rutina profesional. “No la he echado de menos porque estoy feliz de no tener que someter al cuerpo a ese desgaste. No sé cómo explicarlo, quizá sea simplemente no querer estar ahí fuera defendiendo y peleando cada punto”, explicó.

Roger Federer disputará una exhibición durante la previa del US Open. Instagram @rogerfederer

El recuerdo de sus cinco títulos consecutivos en el US Open

El regreso a Nueva York también llevó a Federer a recordar uno de los períodos más destacados de su carrera. Entre 2004 y 2008, el suizo consiguió cinco títulos consecutivos en el US Open, una marca que todavía forma parte de los grandes registros de su trayectoria.

“Haber podido encadenar eso es algo casi surrealista, porque siempre supe lo difícil que era ganar aquí”, recordó Federer al hablar de aquella impresionante seguidilla. El suizo destacó además las dificultades que históricamente presenta el torneo neoyorquino. “Es el último Grand Slam de la temporada, todos vienen aquí queriendo ganarlo, todos pueden jugar bien en canchas duras, y con la humedad, el viento y todos los cambios por los que ha pasado este lugar a lo largo de los años, siempre ha sido un torneo difícil. Entonces, mirando hacia atrás, creo que eso fue increíble”.

La exhibición de este martes permitirá a Federer reencontrarse con el público de Nueva York y volver a competir, aunque sea de manera informal, en uno de los escenarios más importantes de su carrera. Será una noche especial para el suizo, que se retiró en septiembre de 2022 después de una trayectoria marcada por 20 títulos de Grand Slam.

A casi cuatro años de su retiro, el exnúmero uno del mundo disfruta de una relación diferente con el deporte que marcó su vida. Esta vez volverá a la cancha para divertirse, compartir escenario con otras leyendas y reencontrarse con un público que durante años lo convirtió en uno de los grandes protagonistas de Nueva York.